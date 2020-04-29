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29 апр 2020

В мэрии рассказали о переоформлении рабочих пропусков для водителей

В мэрии рассказали о переоформлении рабочих пропусков для водителей

Действие всех ранее выписанных рабочих пропусков будет автоматически продлено до 4 мая. Для поездок после этой даты водителям придется переоформить документ

Власти Москвы запустили доработанный сервис переоформления рабочих цифровых пропусков после подписания указа о продлении режима самоизоляции столичным мэром Сергеем Собяниным. Об этом сообщается на официальном сайте градоначальника.

Так, действие всех ранее оформленных рабочих пропусков будет пролонгировано с 30 апреля до 4 мая включительно. Тем, кому необходимо ездить на работу с 5 по 11 мая, придется продлить действие электронного документа. Сделать это можно в любой день до 4 мая. Порядок оформления разовых пропусков останется прежним. Для поездок в медицинские учреждения и для волонтерской деятельности их можно получать каждый день, а по другим причинам — два раза в неделю.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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