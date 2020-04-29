В мэрии рассказали о переоформлении рабочих пропусков для водителей

Действие всех ранее выписанных рабочих пропусков будет автоматически продлено до 4 мая. Для поездок после этой даты водителям придется переоформить документ

Власти Москвы запустили доработанный сервис переоформления рабочих цифровых пропусков после подписания указа о продлении режима самоизоляции столичным мэром Сергеем Собяниным. Об этом сообщается на официальном сайте градоначальника.

Так, действие всех ранее оформленных рабочих пропусков будет пролонгировано с 30 апреля до 4 мая включительно. Тем, кому необходимо ездить на работу с 5 по 11 мая, придется продлить действие электронного документа. Сделать это можно в любой день до 4 мая. Порядок оформления разовых пропусков останется прежним. Для поездок в медицинские учреждения и для волонтерской деятельности их можно получать каждый день, а по другим причинам — два раза в неделю.