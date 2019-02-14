В Москве могут отменить ночную регистрацию автомобилей

Совершение регистрационных действий с автомобилем в нашей стране сопряжено с определенными трудностями: затрудненный поиск дат, очереди и.т.д. А если водитель не подключен к порталу государственных услуг, то процесс регистрации автомобиля может усложниться еще больше

Единственным «светлым лучиком» была возможность круглосуточной регистрации, то есть даже ночью, пусть не везде, но существовала возможность регистрационных действий. И вот стало известно, что ГИБДД собирается отказаться от подобной практики по причине ее низкой популярности.

Об этом в интервью «Российской газете» сообщил глава столичной ГИБДД Виктор Коваленко. «Мы переходили на суточный режим приема, даже по ночам стали принимать. Сейчас понимаем, что, наверное, в этом нет уже необходимости, потому что нагрузка ночью где-то 14% от того, что мы нарабатывали раньше», — сказал он. Правда, глава ведомства отметил, что вопрос должен быть детально проработан, так как отмена ночной регистрации может затронуть интересы определенной категории водителей.