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7 окт 2020

В Москве могут снова ограничить передвижения по городу

В Москве могут снова ограничить передвижения по городу

Некоторые подразделения столичной администрации уже начали готовиться к повторному введению ограничений на перемещение по городу в связи с коронавирусом

Как сообщает Telegram-канал Baza, городские структуры уже начали сбор данных о своих сотрудниках с целью оформления пропусков для беспрепятственного перемещения по городу. По данным канала, такие справки получили некоторые работники автобазы Управления делами президента. Источники канала в столичном ГИБДД не назвали точную дату введения ограничений, так как окончательного решения об этом пока не принято. Однако отметили, что это может произойти в течение двух ближайших недель.

В то же время,  в пресс-службе мэрии заявили, что не занимаются сбором каких-либо данных с госструктур или частных компаний. Правительство, согласно заявлению, сейчас контролирует лишь перевод людей на удалённый режим работы и соблюдение масочного режима.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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