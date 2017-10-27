Власти Москвы объявили о том, что парковка в зоне московского платного паркинга в городе будет бесплатной с 4 по 6 ноября этого года. Причем в очередной раз это ими преподносится только что не как подарок жителям и гостям города.

На самом деле, все просто. В Москве парковки бесплатны по воскресеньям и праздничным дням. Так как День единства приходится на субботу 4 ноября, то выходной и, соответственно, праздничный день переносится на понедельник 6 ноября. Таким образом и получается, что парковка в городе будет бесплатной три дня.

Как сообщили в пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства», в праздники интенсивность движения на магистралях обычно снижается и дефицита парковочных мест у владельцев личного транспорта не будет. Им напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения и оставлять машины только в разрешенных местах.

В ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» говорят, что в праздники интенсивность движения на магистралях обычно снижается и дефицита парковочных мест у владельцев личного транспорта не будет. Им напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения и оставлять машины только в разрешенных местах.

При этом парковка на плоскостных парковках за шлагбаумами и в эти дни будет платной. В городе их насчитывается 80, стоимость варьируется от 50 до 300 руб. в час.

