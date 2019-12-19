В Москве объявили охоту на машины без номеров

Автомобили без государственных номеров будут отправлять на штрафстоянки. Особое внимание власти планируют уделить местам притяжения автомобилистов, таким как парки, торговые центры и рестораны.

Власти Москвы приняли решение усилить контроль за автомобилями без номеров в предновогодний период и во время новогодних каникул. Об этом сообщили в пресс-службе Московского паркинга. Там объяснили, что такие машины отправляются на штрафстоянку по решению Антитеррористической комиссии, так как могут представлять опасность для горожан.



«Такие автомобили могут находиться в угоне, быть причастными к противоправной деятельности. Особенно это актуально в предновогодний и новогодний периоды, когда на улицах города собирается множество горожан и туристов», — рассказали в пресс-службе.



