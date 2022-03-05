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5 мар 2022

В Москве объявлена охота на нетрезвых водителей

В Москве объявлена охота на нетрезвых водителей

Столичная ГИБДД объявила о запуске рейдов по выявлению пьяных лиц за рулем автомобилей. Мероприятия пройдут в праздничные дни – с 5 по 8 марта

«Мы сделаем все, чтобы не допустить трагедий на дорогах в прекрасный весенний женский праздник», — объяснили в ведомстве. Сотрудники службы также обратились к населению с просьбой содействовать ГИБДД в поимке нарушителей и сообщать в полицию, если на дороге обнаруживаются субъекты с неадекватным поведением.  Отметим, что в эти же дни рейды будут проводиться и по Подмосковью.

На сегодняшний день степень ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом виде следующая: нарушителей наказывают лишением права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет, а также штрафом в размере 30 тыс. рублей. То же наказание предусмотрено  и для человека, который  передал  управление  нетрезвому водителю.

Впрочем, на сегодняшний день идут дискуссии на предмет ужесточения наказаний, вплоть до введения уголовной ответственности даже в случае первичного нарушения (сейчас эта мера работает лишь при повторном нарушении, либо в случае ДТП по вине нетрезвого водителя).

При написании новости использовалась информация:
РБК

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