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9 авг 2019

В Москве ограничат движение из-за празднования Курбан-байрама

В Москве ограничат движение из-за празднования Курбан-байрама

Движение будет ограничено в районе улиц Щепкина и Гиляровского, на Большой Татарской, Минской и улице Хачатуряна

Как сообщает ЦОДД, 11 августа, в день празднования Курбан-байрама, некоторые улицы Москвы будут перекрыты для движения транспорта. Так, с 00:00 до 11:00 водители не смогут проехать по улицам Дурова и Щепкина от улицы Самарской до Садового кольца. Будет закрыта улица Гиляровского от Капельского переулка до Садового кольца. Капельский переулок перекроют от проспекта Мира до улицы Гиляровского. С 10:00 до окончания праздника здесь нельзя будет припарковаться.

С 04:00 до 11:00 целиком перекроют Большую Татарскую улицу и примыкающие к ней переулки — Старый Толмачевский, Татарский, Климентовский, Озерковский, Руновский. Парковка здесь также будет запрещена. Улицу Минскую от Мосфильмовской до Кутузовского проспекта закроют с 01:00 до окончания мероприятия. Улица Хачатуряна будет закрыта от Каргапольской до улицы Санникова с пяти до десяти часов утра.

При написании новости использовалась информация:
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