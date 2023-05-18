В Москве опять перекроют движение

Казалось бы, массовые праздники уже позади, Парад Победы тоже прошел – зачем снова закрывать столичные дороги?

Собственно, 20 и 21 мая в Москве пройдут фестивали и веломарафоны – именно они и станут причиной перекрытий. В первый день машины не смогут проехать по большинству центральных улиц - движение остановят на Софийской, Раушской, Космодамианской, Устьинской, Котельнической, Гончарной, Краснохолмской, Москворецкой, Кремлевской, Пречистенской, Лужнецкой и Фрунзенской набережных.

Кроме того, ограничат проезд автомобилей на улицах Ильинка, Варварка, Балчуг, Новая и Старая площади, а также на Большом Москворецком, Большом Устьинском и Малом Устьинском мостах. 21 же мая перекроют улицы в районе Садового кольца.