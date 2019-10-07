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7 окт 2019

В Москве открылись новые выделенки

В Москве открылись новые выделенки

Столичные власти объяснили, что новые выделенные полосы появились только там, где городскому транспорту мешали заторы

С 7 октября в столице появятся новые выделенные полосы. Об этом сообщает в Twitter «Центр организации дорожного движения». По данным ведомства, дополнительные выделенки ввели на Новослободской, Марксистской и Краснодарской улицах, а также на улице Маршала Шестопалова. Длина каждого из участков выделенных полос не превышает одного километра.

«Они появились только там, где городскому транспорту мешали заторы. Без задержек поехали автобусы и троллейбусы по 25 маршрутам», — говорится в сообщении ЦОДД. Там добавили, что ежедневно этими направлениями пользуются около 120 тыс. пассажиров. Напомним, что уже к лету 2020 г. выделенные полосы для движения общественного транспорта выйдут за территорию Москвы. По словам генерального директора АНО «Дирекция Московского транспортного узла» Петр Красикова, выделенные полосы на Ярославском шоссе будут продлены в Московскую область.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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