Власти Москвы запустили новые выделенные полосы для общественного транспорта. В городской мэрии считают, что это позволит сократить интервал движения автобусов на 16 маршрутах.

Новые участки выделенных полос для общественного транспорта появились в рамках проекта «Магистраль». Они проходят по Конюшковской улице, Большой Серпуховской и улице Дмитрия Ульянова. Общая длина новых участков составит 550 метров.

«Ввод еще трех выделенных полос даже на таких небольших участках позволит наземному транспорту избежать задержек и сократить интервалы движения. После запуска в столице будет функционировать 287,56 километра выделенных полос — это лучший показатель в России», — рассказал заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Ежедневно по выделенным полосам проезжают более 2,5 миллиона пассажиров наземного городского транспорта, также ими пользуется порядка 60 тысяч такси Москвы и Московской области.

«В рамках ввода сети “Магистраль” новые выделенные полосы появляются не только на крупных магистралях, но и на участках небольшой протяженности — в тех местах, где приоритет общественного транспорта важнее всего», — отметил Максим Ликсутов.

Выделенные полосы с 3 мая введены:

— на Конюшковской улице от улицы Заморенова до улицы Красная Пресня;

— на Большой Серпуховской улице от дома 16 до дома 4/3;

— на улице Дмитрия Ульянова от улицы Гримау до разворота в обратном направлении.

Более 42 километров выделенных полос для движения общественного транспорта оборудуют в Москве в ближайшие два года. Это позволит 198 маршрутам наземного общественного транспорта поехать быстрее и сократить интервалы движения.