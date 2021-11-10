В Москве появился «умный» пешеходный переход

В Москве установили первый интеллектуальный пешеходный переход iCrosswalk. Он снижает вероятность ДТП с пешеходом на 82 процента

Отметим, что технологии наши – отечественные. Разработка ведется тюменской компанией SmartC, которая также разработала систему распознавания номерных знаков «Периметр» и несколько дорожных камер. Но вернемся к пешеходному переходу. Принцип работы здесь строится на нейросети и комплексе специальных датчиков, которые считывают движение пешеходов. Если последние собираются перейти дорогу, включаются сигнальные элементы: табло с красными буквами «Пропустите пешехода» и прожекторы, освещающие зону перехода.

Отметим, что система iCrosswalk обладает также подсветкой дорожных знаков и проекцией дорожной разметки («зебры») в вечернее время. «Умный» переход разместили на Юго-Востоке Москвы. Ранее данную технологию уже тестировали в Подмосковье, Вологде и Перми.