В Москве появился ещё один вид общественного транспорта

Похоже, что Московские власти решили популяризировать водный транспорт, запустив на днях речной трамвай

Трансферы носят лирическое название "Синичка" и являются полноценными электрическими катерами. Все лодки разработаны и произвндены в России.

Маршрут пока существует лишь один - между причалами «Киевский» и «Сердце столицы». Пока работают 6 причалов-остановок. Важное уточнение - маршрут является круглогодичным, а сама география поездок будет постепенно расширяться.

С 24 июня и до конца августа цена поездки составит 150 рублей в рабочие дни и 300 рублей в выходные. А с 1 сентября стоимость проезда будет 150 рублей в любой день.

