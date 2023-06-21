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21 июн 2023

В Москве появился ещё один вид общественного транспорта

В Москве появился ещё один вид общественного транспорта

Похоже, что Московские власти решили популяризировать водный транспорт, запустив на днях речной трамвай

Трансферы носят лирическое название "Синичка" и являются полноценными электрическими катерами.  Все лодки разработаны и произвндены в России.

Маршрут пока существует лишь один - между причалами «Киевский» и «Сердце столицы». Пока работают 6 причалов-остановок. Важное уточнение - маршрут является круглогодичным, а сама география поездок будет постепенно расширяться.

С 24 июня и до конца августа цена поездки составит 150 рублей в рабочие дни и 300 рублей в выходные. А с 1 сентября стоимость проезда будет 150 рублей в любой день.
 

При написании новости использовалась информация:
Drom

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