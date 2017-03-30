Автомобильный портал Motorpage
30 мар 2017

В Москве появится 100 новых переходов

В Москве появится 100 новых переходов

Информагентство «Москва» со ссылкой на заместителя руководителя Департамента транспорта г. Москвы Алину Бисембаеву сообщило, что в нынешнем году на столичных дорогах построят сто новых пешеходных переходов

В сообщение не уточняется, идет речь об инженерных сооружениях или об обычных «зебрах», а так же не уточнены адреса. Известно лишь то, что в планах дептранса оборудование переходов на Краснопресненской набережной.

Помимо этого Бисембаева рассказала и о новых выделенных полосах для общественного транспорта, благодаря которым, по словам представителя дептранса, движение общественного транспорта в центре станет еще эффективнее. В ближайшее время «выделенки» появятся на Лубянском проезде, Сретенке и Большой Лубянке, а в планах дептранса увеличить в ближайшие годы общую протяженность автобусных полос с нынешних 229,6 километров до 329,6 км, 83,4 километра из которых появятся уже в 2017-2018 годах.

О том, как повлияют новые автобусные полосы на пропускную способность дорог, в рамках программы «моя улица» значительно суженных в прошлом году, в Департаменте транспорта не сообщили, но эксперты полагают, что данное нововведение еще сильнее усугубит ситуацию с пробками в центре столицы для рядовых водителей.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Комммерсант

Комментарии к новости

Последние новости

...

Несетевые АЗС жалуются на снижение прибыли

30 марта 2017
Buick Velite 5

В сети появились первые фотографии Buick Velite 5

30 марта 2017
JEEP Liberty

«Росстандарт» сообщил об отзыве JEEP Grand Cherokee и Liberty

30 марта 2017
Виктор Нилов

Начальник ГИБДД России уволен

30 марта 2017
Ford Ranger

Компания Ford отзывает более тысячи внедорожников Ranger

30 марта 2017

Компания Daimler планирует наращивать производство в РФ

30 марта 2017

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Opel Antara - opel antara 2011 дань традициям Вторичный рынок
29 марта 2017

Opel Antara
"Дань традициям"
LIFAN X60 - lifan x60 2016 прожиточный минимум
Тест драйв
27 марта 2017

LIFAN X60
"Прожиточный минимум"
KIA Cerato - kia cerato 2016 вид спереди
Тест драйв
24 марта 2017

KIA Cerato
"Властелин городских колец"
Ford Explorer - дороги россии. если уйти на север
Автопутешествия
22 марта 2017

Ford Explorer
"Если уйти на Север"

Написано новостей:

1 8 5 4 3