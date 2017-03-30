Информагентство «Москва» со ссылкой на заместителя руководителя Департамента транспорта г. Москвы Алину Бисембаеву сообщило, что в нынешнем году на столичных дорогах построят сто новых пешеходных переходов

В сообщение не уточняется, идет речь об инженерных сооружениях или об обычных «зебрах», а так же не уточнены адреса. Известно лишь то, что в планах дептранса оборудование переходов на Краснопресненской набережной.

Помимо этого Бисембаева рассказала и о новых выделенных полосах для общественного транспорта, благодаря которым, по словам представителя дептранса, движение общественного транспорта в центре станет еще эффективнее. В ближайшее время «выделенки» появятся на Лубянском проезде, Сретенке и Большой Лубянке, а в планах дептранса увеличить в ближайшие годы общую протяженность автобусных полос с нынешних 229,6 километров до 329,6 км, 83,4 километра из которых появятся уже в 2017-2018 годах.

О том, как повлияют новые автобусные полосы на пропускную способность дорог, в рамках программы «моя улица» значительно суженных в прошлом году, в Департаменте транспорта не сообщили, но эксперты полагают, что данное нововведение еще сильнее усугубит ситуацию с пробками в центре столицы для рядовых водителей.