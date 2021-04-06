В Москве появится народный каршеринг

Московские власти готовятся запустить программу «народного каршеринга» – физические лица смогут сдавать в аренду свои собственные автомобили

Источники сообщают, что система аренды будет иметь долгосрочный формат, то есть она будет, как минимум, посуточной. Это главное от традиционных каршерингов, которые работают по минутной тарификации. Кроме того, у машин не будет особых льгот, то есть арендаторам придется оплачивать и стоянку, и заправку и.т.д.

Как будет организован сам механизм аренды? Точных данных нет, но скорее всего нам представят некое приложение, где будут регистрироваться и арендодатели машин, и арендаторы. В целом, по мнению властей, у данной системы есть большой потенциал, так еще в начале осени прошлого года глава Дептранса Ликсутов высказывался, что личный транспорт москвичей часто простаивает, а подобные идеи вроде каршеринга могут обеспечить его рациональное использование.