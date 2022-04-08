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8 апр 2022

В Москве появится первая платная дорога

В Москве появится первая платная дорога

Наша столица еще не «обросла» платными дорогами, как это происходит в Европе, однако, уже скоро все изменится - правительство анонсировало строительство новой вылетной магистрали в районе деловых кварталах «Москва-Сити»

Надо сказать, что строительство уже идет полным ходом. Открытие нового шоссе должно состояться в 2023 году. После этого обитатели «Москва-Сити» смогут добраться до МКАД за семь минут, где их встретит уже готовая платная трасса в обход Одинцово. Протяженность дороги составит одиннадцать километров, а ее конструкция будет включать в себя и эстакады, и даже туннели.  В распоряжении водителей окажется по шесть полос в каждом направлении движения.

К сожалению, на данный момент мы не знаем ни стоимость проекта, ни тарифных планов, однако известно, что платежная система здесь будет аналогична той, что используется на ЦКАД. То есть водитель может провести оплату сразу через транспондер, либо через личный кабинет в течение пяти дней после поездки.

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