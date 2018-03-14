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14 мар 2018

В Москве появятся новые знаки

В Москве появятся новые знаки

На московских водителях проведут очередной эксперимент: Центр организации дорожного движения (ЦОДД) хочет избавиться от знаков-растяжек над дорогой, заменив их новыми знаками, которые будут расположены на обочинах.

В столице хотят опробовать опыт Белоруссии, в которой знаки над дорогой заменили боковыми. Сегодня на крупных перекрестках с несколькими полосами движения в каждую сторону ГОСТ Р 52289-2004 разрешает применять знаки только при условии, что они установлены над проезжей частью: обычно их вешают на растяжках, закрепленных между опорами. В ЦОДД считают, что в рамках «улучшения архитектурного облика города» можно применять иной вариант, пишет «КоммерсантЪ».

Вместо одного большого знака сверху устанавливаются два по сторонам проезжей части (у тротуара и над разделительной полосой): один — для водителей, двигающихся по правым полосам, второй — для водителей, двигающихся по левым. Такая схема применяется, например, в Белоруссии, это закреплено в национальном стандарте СТБ 1300-2014.

Для проверки безопасности идеи ЦОДД в конце марта—начале апреля проведет эксперимент на перекрестках в районе улиц Дубравная, Люблинская, Куусинена и в других местах. Эксперимент проводится по согласованию с ГИБДД России, отметили в ЦОДД, ранее соответствующее письмо был направлено на имя первого заместителя главы Госавтоинспекции Владимира Швецова.

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При написании новости использовалась информация:
КоммерсантЪ

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