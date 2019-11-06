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6 ноя 2019

В Москве произошла светофорная революция

В Москве произошла светофорная революция

Несколько сотен светофоров были перенастроены в пользу пешеходов. Речь идет о сокращении времени ожидания зеленого сигнала, либо об увеличении его времени работы

Начать стоит с того, что в Москве в начале нынешнего года заработали новые светофоры по 29 адресам. Об этом сообщает столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД). Еще 20 электронных регулировщиков планируется установить в Москве до конца 2019 года. Также ведомство заявило о перенастройке большого количества светофоров в пользу увеличенной работы для пешеходов.

Напомним, что с начала лета в юго-восточной части Москвы начала работать новая «умная» система, которая автоматически распознает автобусы и сразу включает зеленый сигнал светофора для приоритетного проезда общественного транспорта. Сообщается, что такие технологии должны способствовать ускорению траффика. До конца года планируется установить более ста таких комплексов по всему городу.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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