Несколько сотен светофоров были перенастроены в пользу пешеходов. Речь идет о сокращении времени ожидания зеленого сигнала, либо об увеличении его времени работы

Начать стоит с того, что в Москве в начале нынешнего года заработали новые светофоры по 29 адресам. Об этом сообщает столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД). Еще 20 электронных регулировщиков планируется установить в Москве до конца 2019 года. Также ведомство заявило о перенастройке большого количества светофоров в пользу увеличенной работы для пешеходов.

Напомним, что с начала лета в юго-восточной части Москвы начала работать новая «умная» система, которая автоматически распознает автобусы и сразу включает зеленый сигнал светофора для приоритетного проезда общественного транспорта. Сообщается, что такие технологии должны способствовать ускорению траффика. До конца года планируется установить более ста таких комплексов по всему городу.