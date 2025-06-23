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23 июн 2025

В Москве расширяется зона платной парковки

В Москве расширяется зона платной парковки
Автор фото: из открытых источников

С 20 июня 2025 года в Москве вводятся новые участки платной парковки. Список расширен на 129 улиц в различных районах города. Об этом сообщается на Едином транспортном портале столицы. Стоимость стоянки варьируется от 40 до 380 рублей в час, в зависимости от места и времени суток

В частности, платная парковка появится на таких улицах, как Комсомольский проспект (от Третьего транспортного кольца до Лужнецкой набережной), улица Лужники, улицы Пришвина и Свободы на севере столицы, Академика Янгеля и Россошанская – на юге, а также на всем протяжении Ленинского проспекта – от ТТК до МКАД.

Одновременно городские власти расширяют эксперимент с динамическим тарифом. Если ранее он действовал лишь на пяти улицах в центре города, то теперь его зона охватывает 58 улиц, включая Петровку, Арбат, Цветной бульвар, Мясницкую, Пушкинскую площадь, площади Киевского вокзала и Тверской заставы. В этих зонах стоимость парковки будет меняться в зависимости от загруженности: при минимальном спросе парковка может стать бесплатной.

По информации департамента транспорта Москвы, новая система направлена на снижение загруженности парковочных мест в пиковые часы и способствует более эффективному использованию уличного пространства. Также власти утверждают, что расширение платной зоны согласовано с муниципальными депутатами.
 

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

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