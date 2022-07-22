В Москве снизилось число ДТП с нетрезвыми водителями

С начала этого года в столице на 22 % сократилось количество ДТП с участием нетрезвых водителей.

Сообщается, что число пострадавших в таких авариях составило 212 человек, погибло же двадцать человек. Здесь тоже наблюдается тенденция к снижению - на 26 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Любопытно, но чаще всего «пьяные» ДТП происходят по воскресеньям и в период времени с 23.00 до 01.00. Самыми частыми нарушениями со стороны нетрезвых водителей были несоответствие скорости конкретным дорожным условиям, несоблюдение безопасной дистанции, выезд на встречную полосу.