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3 май 2023

В Москве создадут хаб для зарядки электрокаров

В Москве создадут хаб для зарядки электрокаров

Власти Москвы намерены построить крупный хаб для зарядки электрокаров на западе столицы

В районе улицы Генерала Дорохова построят специальную площадку, где разместят трансформаторную подстанцию и несколько сотен терминалов. Общая площадь территории составит почти полторы тысячи квадратных метров. Сейчас на месте планируемой стройки находятся склады, которые будут снесены.

«Строительство такого инфраструктурного объекта, как хаб для зарядки электромобилей, — важный шаг для развития района и города в целом. Зарядные станции пользуются спросом среди жителей столицы, и в ближайшие годы их количество будет увеличиваться», — отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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