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20 янв 2025

В Москве создадут производство дорожных знаков

В Москве создадут производство дорожных знаков

Московская мэрия объявила о планах заключить 10-летний контракт на производство дорожных знаков. В рамках проекта подрядчику предстоит создать в столице производственную базу, которая обеспечит выпуск 1,5 млн знаков, табличек и их компонентов. Общий объём инвестиций со стороны мэрии составит более 1 млрд рублей

Контракт направлен на локализацию производства с целью повышения качества и долговечности продукции, что, по мнению мэрии, станет важным шагом для повышения безопасности дорожного движения. Кроме того, проект предусматривает создание новых высокооплачиваемых рабочих мест в Москве.

Власти отмечают, что текущие потребности города в дорожных знаках учитывают развитие Новой Москвы и строительство новых магистралей. По данным Центра организации дорожного движения (ЦОДД), в столице уже установлено около 900 тыс. знаков, и их количество будет увеличиваться.

Ранее дорожные знаки закупались на разовых тендерах. Например, в 2019 году контракт на 225,8 млн рублей включал поставку более 27 тыс. знаков. Однако создание локального производства позволит упростить процесс и гарантировать стабильное обеспечение города.
 

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

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