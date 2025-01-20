В Москве создадут производство дорожных знаков

Московская мэрия объявила о планах заключить 10-летний контракт на производство дорожных знаков. В рамках проекта подрядчику предстоит создать в столице производственную базу, которая обеспечит выпуск 1,5 млн знаков, табличек и их компонентов. Общий объём инвестиций со стороны мэрии составит более 1 млрд рублей

Контракт направлен на локализацию производства с целью повышения качества и долговечности продукции, что, по мнению мэрии, станет важным шагом для повышения безопасности дорожного движения. Кроме того, проект предусматривает создание новых высокооплачиваемых рабочих мест в Москве.

Власти отмечают, что текущие потребности города в дорожных знаках учитывают развитие Новой Москвы и строительство новых магистралей. По данным Центра организации дорожного движения (ЦОДД), в столице уже установлено около 900 тыс. знаков, и их количество будет увеличиваться.

Ранее дорожные знаки закупались на разовых тендерах. Например, в 2019 году контракт на 225,8 млн рублей включал поставку более 27 тыс. знаков. Однако создание локального производства позволит упростить процесс и гарантировать стабильное обеспечение города.

