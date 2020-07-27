В Москве таксистам запретят ездить по некоторым выделенным полосам

На трех участках выделенных полос в Москве разрешат проезд только наземному городскому транспорту и автомобилям экстренных служб

Власти Москвы решили запретить таксистам езду по выделенкам. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД). В ведомстве подчеркнули, что запрет распространяется только на три участка выделенных полос в столице. Ограничения заработают с 15 августа нынешнего года.

«С 15 августа по трем участкам выделенных полос проезд будет разрешен только наземному городскому транспорту и автомобилям экстренных служб. Автомобилям такси движение по ним будет запрещено», — говорится в сообщении ЦОДД.

Проезд такси запретили на участке Проспекта Мира от улицы Кибальчича до Ростокинской улицы в направлении области, а также на дублере Ярославского шоссе от улицы Холмогорская до улицы Вешних Вод в направлении центра, Кроме только для общественного транспорта будет работать выделенка на дублере Волгоградского проспекта от д. 97к1 до д. 59.