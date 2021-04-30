В Москве тестируют народный каршеринг

Глава московского дептранса Максим Ликсутов объявил о старте тестирования платформы «народного каршеринга» под названием «Рули»

Принцип платформы прост – у человека есть машина, которую он может сдать в аренду другим людям при помощи приложения. Достаточно зарегистрироваться в нем в качестве арендодателя и соблюсти несколько простых требований. Они следующие – возраст арендодателя ограничивается минимальной планкой в 18 лет, машины же должны быть не старше 2016 года, технически исправными и с действующими диагностическими картами.Кроме того, потребуются два ключа зажигания. Один из них вмонтируют в замок – да, сдаваемую машину специалисты приложения оснастят телеметрическими датчиками.

Сейчас все работает в тестовом режиме - Сдать свою машину в аренду пока смогут только 100 пользователей и только своим друзьям. Когда проект заработает в полную силу – неизвестно.