В Москве установят 100 «умных» светофоров

В столице начали внедрять новую систему ускорения трафика, которая автоматически распознает автобусы и сразу включает зеленый сигнал светофора для их приоритетного проезда

ЦОДД сообщает, что на двух перекрестках в юго-восточной части Москвы начала работать новая «умная» система, которая автоматически распознает автобусы и сразу включает зеленый сигнал светофора для приоритетного проезда общественного транспорта. До конца 2019 г. в столице будет установлено около 100 таких систем, ускоряющих трафик.

Новую систему применили перед тоннелями между улицами Иловайская и Шоссейная, а также улицами Батайская и Курская. Что касается принципа работы нового светофора то он прост- асфальтовое полотно вмонтированы датчики, которые распознают появление автобусов и позволяют сразу включать зеленый свет для их приоритетного проезда.