Автомобильный портал Motorpage
27 янв 2025

В Москве установят камеры для контроля уровня шума автомобилей

В Москве установят камеры для контроля уровня шума автомобилей

На улицах столицы в скором времени появятся дорожные камеры нового типа, которые будут фиксировать уровень шума от транспортных средств

Как стало известно, сертификация нового комплекса «Эфир» завершилась в январе 2025 года. Устройство оснащено четырьмя направленными микрофонами, позволяющими определить в транспортном потоке источники громкой музыки или излишне шумной выхлопной системы. Диапазон измерения прибора — от 60 до 120 дБ.

На первом этапе система будет использоваться для анализа и выбора подходящих мест установки. Однако для наложения штрафов на нарушителей необходимо принятие поправок в КоАП РФ. Эти изменения уже рассмотрены в первом чтении в Госдуме, но пока проходят доработку. После утверждения нормативов предельные уровни шума для транспорта будут зафиксированы в отдельном документе. Размер штрафов для нарушителей может составить от 5 до 30 тысяч рублей.

Несмотря на перспективность технологии, эксперты выражают сомнения в её точности. Возникают вопросы о корректности фиксации источника шума в условиях плотного транспортного потока. Тем не менее, москвичи уже давно жалуются на шумных автомобилистов и мотоциклистов, особенно в ночное время, что подталкивает власти к поиску решений.
 

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

Комментарии к новости

Последние новости

...
Hongqi Tiangong 05

Hongqi показала новый электрический седан Tiangong 05 с запасом хода до 750 км

27 января 2025
Exeed VX

Появились подробности о гибридной версии Exeed VX

27 января 2025

Mitsubishi отказалась от альянса с Honda и Nissan

27 января 2025

Новые изменения в ОСАГО: мотоциклистам придется платить больше, а жителям региона меньше

27 января 2025

Почему люди стали не доверять надежности кресел Changan CS55 Plus?

26 января 2025

Российский авторынок выходит на четвертое место в Европе

24 января 2025

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Changan Hunter - changan hunter plus (2023) когда охота путешествовать Тест драйв
27 января 2025

Changan Hunter
"Когда охота путешествовать"
SOUEAST S09 - soueast s09 (2025) философия легкости
Тест драйв
23 января 2025

SOUEAST S09
"Философия легкости"
Changan UNI-K - changan uni-k (2021) плюс электромотор, минус полный привод
Тест драйв
20 января 2025

Changan UNI-K
"Плюс электромотор, минус полный привод"
- zontes zt 350 gk городской и пригородный
Мотоциклы
08 ноября 2024


"Городской и пригородный"

Написано новостей:

3 5 5 4 1