В Москве установят камеры для контроля уровня шума автомобилей

На улицах столицы в скором времени появятся дорожные камеры нового типа, которые будут фиксировать уровень шума от транспортных средств

Как стало известно, сертификация нового комплекса «Эфир» завершилась в январе 2025 года. Устройство оснащено четырьмя направленными микрофонами, позволяющими определить в транспортном потоке источники громкой музыки или излишне шумной выхлопной системы. Диапазон измерения прибора — от 60 до 120 дБ.

На первом этапе система будет использоваться для анализа и выбора подходящих мест установки. Однако для наложения штрафов на нарушителей необходимо принятие поправок в КоАП РФ. Эти изменения уже рассмотрены в первом чтении в Госдуме, но пока проходят доработку. После утверждения нормативов предельные уровни шума для транспорта будут зафиксированы в отдельном документе. Размер штрафов для нарушителей может составить от 5 до 30 тысяч рублей.

Несмотря на перспективность технологии, эксперты выражают сомнения в её точности. Возникают вопросы о корректности фиксации источника шума в условиях плотного транспортного потока. Тем не менее, москвичи уже давно жалуются на шумных автомобилистов и мотоциклистов, особенно в ночное время, что подталкивает власти к поиску решений.

