В Москве увеличилось число дорожных камер

Московские власти установили на столичных дорогах 35 дополнительных камер фиксации нарушений правил дорожного движения

Так, сразу пять новых камер появились на Варшавском шоссе. Также комплексы заработали на Ленинском проспекте, проспекте 60-летия Октября, Проектируемом проезде, Автозаводской улице, Симоновском Валу, Профсоюзной и Нижегородской улицах, Крутицкой набережной и Университетском проезде. Полную схему размещения опубликовал в своем Twitter Центр организации дорожного движения (ЦОДД). В ведомстве подчеркнули, что комплексы установили в самых аварийных и пробковых местах.

Напомним, что в начале июля прошлого года московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рассекретил адреса всех дорожных камер в городе. Это было сделано после того, как на заседании Владимир Путин потребовал перестать специально прятать комплексы фиксации нарушений ПДД на опасных участках дорог, так как камеры устанавливаются в первую очередь ради снижения аварийности.