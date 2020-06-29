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29 июн 2020

В Москве увеличится количество дорожных камер

В Москве увеличится количество дорожных камер

Новые камеры установят в центре Москвы и в спальных районах. На эти цели власти потратят 895 млн рублей

Московские власти решили установить на столичных дорогах 250 дополнительных камер фиксации нарушений правил дорожного движения. На эти цели планируется потратить 895 млн рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ», соответствующий конкурс уже объявлен ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).

Название новых комплексов пока неизвестно. Камеры установят в центре города. Например, новые комплексы появятся на Цветном бульваре, Новом Арбате, а также улицах Петровка и Неглинная. Кроме центра города комплексы установят у станций метро «Нагатинская», «Нагорная», «Ясенево», «Коньково», «Молодежная», «Крылатское», «Университет», а также на отдельных улицах и за пределами МКАД — в Химках, Рассказовке и на Международном шоссе.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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