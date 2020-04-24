В Москве за нарушение пропускного режима будут штрафовать и жителей других регионов

В Москве водителям автомобилей, зарегистрированным не в столице и не в области, начнут уделять повышенное внимание при проверке данных о нарушителях режима самоизоляции, зафиксированных с помощью камер фотовидеофиксации

Если после дополнительной проверки информация о нарушениях подтвердится, иногородним водителям начнут выписывать такой же штраф, как и москвичам, — на сумму пять тысяч рублей. Это решение направлено на снижение рисков распространения вируса, а также чтобы препятствовать завозу новых случаев. Водители машин с иностранными номерами также не избегут наказания.

Напомним, пропускной режим в Москве введен с 15 апреля. 22-го к выявлению машин без пропусков подключили дорожные камеры. За первый день выявили 230 тысяч автомобилей, водители которых не оформили цифровые пропуска. Сейчас их данные обрабатываются. Нарушители после проверки получат штрафы в размере пяти тысяч рублей. Камеры фотовидеофиксации в автоматическом режиме вычисляют водителей без пропусков. Далее эти фото направляются в МАДИ и проходят тщательную обработку. Сотрудники проверяют данные каждого нарушителя и только после этого выписывают штраф.