В Москве запрещают ездить по выделенным полосам в выходные

Автомобилисты жалуются на исчезновение знаков, разрешающих ездить по выделенным полосам в выходные и праздничные дни на большинстве улиц столицы, однако столичные власти пока не комментируют данную ситуацию

На исчезновение соответствующих дорожных знаков обратили внимание столичные автомобилисты в сообществе «Синие ведерки». Как рассказали водители, табличка с «молоточками» исчезла на Ленинском, Нахимовском и Ломоносовском проспектах. При этом никаких предупреждений об отмене проезда для автомобилей по выходным по выделенным полосам установлено не было.

Также автомобилисты рассказали, что соответствующие знаки исчезли на Ярославском шоссе в сторону центра до Садового кольца. Напомним, что штраф за выезд на полосу, предназначенную для движения маршрутных транспортных средств, составляет 3 000 руб. в Москве и Санкт-Петербурге и 1 500 руб. в остальных российских городах.