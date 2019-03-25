Автомобильный портал Motorpage
25 мар 2019

В Москве запрещают ездить по выделенным полосам в выходные

В Москве запрещают ездить по выделенным полосам в выходные

Автомобилисты жалуются на исчезновение знаков, разрешающих ездить по выделенным полосам в выходные и праздничные дни на большинстве улиц столицы, однако столичные власти пока не комментируют данную ситуацию

На исчезновение соответствующих дорожных знаков обратили внимание столичные автомобилисты в сообществе «Синие ведерки». Как рассказали водители, табличка с «молоточками» исчезла на Ленинском, Нахимовском и Ломоносовском проспектах. При этом никаких предупреждений об отмене проезда для автомобилей по выходным по выделенным полосам установлено не было.

Также автомобилисты рассказали, что соответствующие знаки исчезли на Ярославском шоссе в сторону центра до Садового кольца. Напомним, что штраф за выезд на полосу, предназначенную для движения маршрутных транспортных средств, составляет 3 000 руб. в Москве и Санкт-Петербурге и 1 500 руб. в остальных российских городах.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
РБК, НТВ

Комментарии к новости

Последние новости

...

Россияне активно покупают автомобили в долг

25 марта 2019

В Австралии тестируют камеры, фиксирующие разговоры по мобильникам за рулем

25 марта 2019

Транспортный налог предложили привязать к массе автомобиля

25 марта 2019

Для ретро-автомобилей в России введут специальные ПТС

25 марта 2019
MINI Cooper SE 2020

Первый электрический MINI получит начинку от BMW i3

25 марта 2019

Китай переводит автомобили на спирт

25 марта 2019

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Suzuki Vitara - suzuki vitara 2019 занимательная ботаника Тест драйв
22 марта 2019

Suzuki Vitara
"Занимательная ботаника"
Citroen C4 - citroen c4 2016 ухаживает за девушками с французским шармом
Тест драйв
20 марта 2019

Citroen C4
"Citroen C4 ухаживает за девушками с французским шармом"
Audi A6 - тандем для удовольствия
Автопутешествия
18 марта 2019

Audi A6
"Тандем для удовольствия"
Mitsubishi Outlander - mitsubishi outlander 2018 и mitsubishi eclipse cross 2018 инстинктам вопреки
Тест драйв
15 марта 2019

Mitsubishi Outlander
"Инстинктам вопреки"

Написано новостей:

2 3 0 4 4