В Москве запустили новую службу помощи водителям

В Москве заработала новая служба помощи водителям на дороге на базе дирекции фотовидеофиксации.

На сегодняшней день в строю новой службы работает двенадцать экипажей. Машины не только контролируют дорожную обстановку и соблюдение участниками движения всех правил, но и помогают другим водителям - автомобили укомплектовали буксировочными тросами, пусковыми устройствами для запуска двигателя, конусами и домкратом. Также у сотрудников паркона (так называют экипажи) имеются при себе бланки европротокола.

В планах ЦОДД и Сберавто, которые курируют данный проект, довести количество служебного автопарка парконов до 150 автомобилей.