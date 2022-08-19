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19 авг 2022

В Москве запустили новую службу помощи водителям

В Москве запустили новую службу помощи водителям

В Москве заработала новая служба помощи водителям на дороге на базе дирекции фотовидеофиксации.

На сегодняшней день в строю новой службы работает двенадцать экипажей. Машины не только контролируют дорожную обстановку и соблюдение участниками движения всех правил, но и помогают другим водителям - автомобили укомплектовали буксировочными тросами, пусковыми устройствами для запуска двигателя, конусами и домкратом. Также у сотрудников паркона (так называют экипажи) имеются при себе бланки европротокола.

В планах ЦОДД и Сберавто, которые курируют данный проект, довести количество служебного автопарка парконов до 150 автомобилей.

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