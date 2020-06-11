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11 июн 2020

В Москву вернулись девятибалльные пробки

В Москву вернулись девятибалльные пробки

Дорожные заторы вернулись в столицу через день после отмена режима самоизоляции и цифровых пропусков

Через день после отмены режима самоизоляции и цифровых пропусков, действовавшего на фоне борьбы с коронавирусом, в Москву вернулись дорожные заторы. По данным сервиса «Яндекс.Пробки»,  10 июня уровень загруженности магистралей в столице достигал 9 баллов из 10 возможных. Наиболее серьезные затруднения наблюдаются в центре города, на Садовом и Третьем транспортном кольце, вылетных магистралях, а также на некоторых участках МКАД.

Ранее власти Москвы предупредили о возможности возвращения автомобильных пробок после снятия ограничений на фоне режима самоизоляции. Так, в начале июня за одну неделю число машин на дорогах Москвы выросло на 6% и достигло 2,65 млн ед. в сутки. В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) отметили, что увеличение количества машин еще на 470 тыс. приведет к возвращению восьмибалльных пробок.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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