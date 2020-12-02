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2 дек 2020

В МВД назвали основания для недопуска к водительскому экзамену

В МВД назвали основания для недопуска к водительскому экзамену

Сформулировано шесть пунктов, которые не дадут кандидату в водители допуска к проверочному испытанию на получение водительского удостоверения

Все эти пункты просты. Первое- сам кандидат не удовлетворяет требованиям (возраст, медицинские показания и.т.д). Второе – кандидат попадал под процедуру лишения прав. Третье – поданные документы были составлены неправильно.  Четвертое – кандидат не оплатил госпошлину. Пятое –документы кандидата носят характер поддельных. Шестое – автошкола, где кандидат проходил обучение не имеет лицензии.

Но есть и хорошие новости. Как сообщает ТАСС, МВД установило допуск к экзаменам на права уже с 16 лет. Правда, при этом для получения доступа к сдаче потребуется согласие одного из законных представителей несовершеннолетнего испытуемого. 

При написании новости использовалась информация:
Drom

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