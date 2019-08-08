В МВД придумали, что сделать с заброшенными постами ДПС

Ведомство прорабатывает идею о создании на базе закрытых постов ДПС специальных площадок, где могли бы отдыхать водители

По словам заместителя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Олега Понарьина, министерство уже предложило Росавтодору возродить на базе старых стационарных постов ДПС некие функциональные зоны, где бы водители могли получить помощь, остановиться и отдохнуть.

Также представитель ведомства заявил, что встречался с представителями бизнеса и обсуждал этот вопрос. В результате была заявлена готовность инвестировать в создание многофункциональных зон, остаются лишь проблемы с выделением земли и энергоресурсов, добавил представитель МВД.

Сообщается, что площадки могут появиться в Ставропольском крае — на 380-м км трассы на Р-217 «Кавказ», в Белгородской области — на 652-м и 678-м км автодороги М-2 «Крым», в Тверской области — на 116-м км автодороги М-10 «Россия». Предполагается, что там водители смогут отдохнуть при поломке машины или укрыться там от непогоды. Кроме того, на таких площадках будут дежурить медработники и полиция.