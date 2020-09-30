В МВД разъяснили правила вождения электросамокатов

МВД России пришло к выводу, что на пилотов мощных электросамокатов должны распространяться те же наказания, что и на водителей

Так, например, управление электросамокатом в нетрезвом виде приведёт к лишению права управления и всеми остальными транспортными средствами — при условии, что двигатель самоката достаточно мощный. В МВД заявили, что самокаты с двигателями мощнее 250 Вт приравниваются к мопедам, а значит, управлять ими можно только при наличии в «правах» категории М.

Соответственно, езда на таком транспорте в нетрезвом состоянии влечёт за собой санкции, аналогичные тем, которые применяются к пьяному водителю автомобиля. Описаны они в статье 12.8 КоАП и подразумевают как минимум штраф до 30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет.