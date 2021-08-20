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20 авг 2021

В МВД сообщили о росте ДТП с участием самокатов

В МВД сообщили о росте ДТП с участием самокатов

По итогам января — июня 2021 года число ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) в России увеличилось более чем вдвое. 

Как сообщает «Коммерсантъ», первое полугодие 2021-го отметилось 135 случаями дорожно-транспортных происшествий с участиями элекетросамокатов, моноколес, гироскутеров и прочей техники подобного рода. Отметим, что были зафиксированы и случаи со смертельным исходом –  пусть число жертв и составляет всего три человека, но пострадавших и раненых здесь куда больше -138 человек.

Напомним, что Минтранс до сих пор работает над поправками в законодательство, которые будут регулировать статус подобных транспортных средств. В частности будут внедряться жесткие скоростные лимиты, и определяться зоны интенсивного движения, куда доступ для СИМ будет закрыт.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсантъ

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