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31 авг 2017

В Нижнем Новгороде собрали 200 тысяч Skoda и Volkswagen

В Нижнем Новгороде собрали 200 тысяч Skoda и Volkswagen
Автор фото: фирма-производитель

На мощностях «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде собран юбилейный 200-тысячный автомобиль марки, входящей в концерн Volkswagen AG. Им стала Skoda Octavia с 180-сильным турбодвигателем в комплектации Platinum Grey. Автомобили Skoda и Volkswagen собирают в Нижнем Новгороде с 2011 года.

Сейчас в Нижнем Новгороде собирают Skoda Octavia и Yeti, а также седаны Volkswagen Jetta. В следующем году здесь начнется сборка по полному циклу (со сваркой и окраской) больших кроссоверов Skoda Kodiak.

«Выпуск 200-тысячного автомобиля на заводе в Нижнем Новгороде – это, несомненно, большое достижение. Символично, что юбилейной моделью, произведенной здесь, стала именно новая Octavia, – комментирует глава российского отделения Skoda Ян Прохазка. – Octavia – сердце нашего бренда. Она воплощает ключевые преимущества, заложенные в ДНК Skoda, и задает новые стандарты, меняя представление об автомобилях своего класса. Клиенты в России всегда относились с теплотой к этой легендарной модели, и запуск локального производства новой Octavia, который состоялся в марте этого года, стал еще одним шагом к укреплению ее позиций на российском рынке».

Помимо площадки в Нижнем Новгороде, начиная с 2007 года концерн Volkswagen собирает автомобили на своем основном российском предприятии в Калуге. Здесь выпускаются Skoda Rapid, Volkswagen Polo и Volkswagen Tiguan. В 2015 году в Калуге был открыт моторный завод, выпускающий атмосферные двигатели 1.6 MPI, которые устанавливаются на модели Skoda и Volkswagen локальной сборки.

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При написании новости использовалась информация:
Skoda

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