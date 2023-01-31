В Нижнем Новгороде запустился сервис электрического такси

В одном из крупных российских городов запустился необычный сервис пассажирских перевозок, где автопарк представлен одними лишь электрокарами

Надо сказать, что проект реализуется усилиями корпорации Роснано в рамках проекта «Оператор электродвижения» и бренда Evolute. Собственно, именно автомобили Evolute (в количестве 180 штук) и составляют весь парк – до конца года число электромобилей будет доведено до 250-300 машин.

Вместе с парком электрокаров в Нижнем Новгороде появится сразу 44 зарядных станции для них. Аналитики Роснано предполагают, что массовый спрос на «зеленые» машины в России может возникнуть к 2026–2027 году.