Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в своем ежемесячном отчете сообщает, что немецкий концерн Volkswagen AG в ноябре текущего года продемонстрировал негативную динамику продаж на первичном авторынке в России.

По данным экспертов Ассоциации, в прошлом месяце объем продаж автомобилей VW AG в России был зафиксирован на уровне 14 010 экземпляров, что на 5,8% меньше, чем в ноябре 2015 года. По итогам одиннадцати месяцев на российском рынке было реализовано 141 601 автомобиль немецкого концерна. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель сократился на 5,2%. За отчетный период доля Volkswagen AG на российском рынке сократилась на 0,7 процентных пункта и составила 10,6%.

В структуре российских продаж VW AG наибольшая доля (49,8%) приходится на автомобили основного бренда Volkswagen. За месяц официальные дилеры компании передали в руки своих клиентов 6 973 автомобиля, ухудшив свой прошлогодний результат на 7,7%. В период с января по ноябрь включительно россияне приобрели 66 632 немецких автомобиля – на 5,4% меньше, чем годом ранее.

Еще 34,3% приходятся на автомобили чешского бренда Skoda. В количественном выражении, объем продаж чешских автомобилей в России составил 4 801 экземпляр, что на 3% больше, чем в ноябре прошлого года. За 11-ть месяцев компания сумела реализовать на российском рынке 50 370 своих автомобилей – на 0,1% меньше, чем в 2015 году.

На автомобили бренда Audi в структуре продаж VW AG в ноябре приходится доля в 10,6%. В ноябре автомобили одного из членов «большой тройки» немецких автопроизводителей были распроданы в количестве 1 486 экземпляров, падение к ноябрю 2015 года составило 32,1%. С начала года на российских дорогах появилось 19 059 новых автомобилей Audi, что на 18,2% меньше, чем в январе-ноябре прошлого года.

Оставшаяся доля в 5,3% приходится на LCV коммерческого подразделения Volkswagen. В прошлом месяце российские клиенты приобрели 750 единиц легкого коммерческого транспорта марки VW, прирост продаж в годовом отношении составил 61,3%. В период с января по ноябрь на российском рынке было реализовано 5 540 немецких LCV, прирост к АППГ составил 9,2%.

Стоит отметить, что отчет АЕБ был сформирован с учетом продаж автомобилей бренда Seat в январе-ноябре 2015 года (47 экземпляров). Однако в настоящее время испанская марка более не представлена на российском авторынке.