Норвегия стала одной из первых стран, которая стала активно поддерживать электромобили путем отмены налогов для их владельцев, однако, благие намерения обернулись неожиданными заботами

Международный валютный фонд заявил, что поддержка экологических инициатив слишком заметно бьет по государственному бюджету Норвегии. Отмена налогов привела к тому, что в прошлом году, например, правительство не получило около двух с половиной миллионов долларов.

Снижение нагрузки можно обеспечить только одним путем – возвратом налогообложения. Однако, если полностью вернуть все налоги, то тогда потеряется хоть-какое либо преимущество от владения электромобилем, а значит надо обложить налогом лишь дорогие электромобили – стоимостью от шестисот тысяч норвежских крон.