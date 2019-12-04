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4 дек 2019

В новый год с новыми штрафами

В новый год с новыми штрафами

Благодаря нововведению во дворах станет немного просторнее без машин каршеринга и грузовиков

С первого дня 2020 года в России начнут действовать новые штрафы для водителей ГАЗелей и подобных автомобилей, а также каршеринговых, таксомоторных компаний, и тех автовладельцев, кто только что приобрел транспортное средство. Начнем с первого пункта. Дело в том, что ГИБДД с нового года получает право штрафовать водителей  коммерческих автомобилей, паркующих свои автомобили во дворах жилых домов на ночь. За это предусмотрен штраф в размере от 1 тыс. до 5 тыс. рублей. Отметим, что под эти санкции попадают и автомобили такси и машины каршеринга. К слову, в последнем случае мы рекомендуем водителям быть внимательнее с выбором парковочного места, так как операторы будут переводить все штрафы на клиента, который поставил автомобиль в неположенном месте.

Что касается новоявленных водителей, то им стоит помнить, что  с 1 января 2020 года запрещается передвижение по дорогам общего пользования на транспортных средствах без государственных регистрационных знаков. Предусмотренное наказание за это нарушение составляет штраф в размере 5 тыс. рублей либо лишение прав.

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