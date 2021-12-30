Говоря простым языком, у страховых компаний появится возможность еще больше повышать стоимость полисов для неаккуратных водителей. Впрочем, для ответственных участников дорожного движения цена страховки будет снижаться

«Для легковых автомобилей физических лиц диапазон расширения базовых ставок как вниз, так и вверх составит 10%, для общественного транспорта (автобусов, совершающих регулярные перевозки пассажиров, троллейбусов и трамваев) — 4,9%, для других категорий транспортных средств (в частности, такси) — 30%», — сообщила пресс-служба ЦБ РФ порталу Drom.

Расширение тарифного коридора для личных легковых автомобилей на 10% вверх и вниз означает, что минимальная базовая ставка полиса ОСАГО станет 2224 рубля, максимальная — 5980 рублей, сейчас эти значения составляют 2471 и 5436 рублей соответственно. Помимо тарифного коридора были также пересмотрены региональные, возрастные коэффициенты и коэффициенты водительского стажа.