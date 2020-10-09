В общественном транспорте оказалось сложнее заразиться COVID-19

Риск распространения коронавируса в общественном транспорте во время пандемии оставался существенно низким

Меры по профилактике распространения короновируса, введенные в общественном транспорте во всем мире после начала пандемии, сделали его «самым безопасным местом на земле», как рассказала Sky News доктор Джулиан Танг, профессор респираторных наук в Университете Лестера.

Согласно исследованию, во Франции доля заболевших в общественном транспорте составляет 1,2% от общего числа зараженных. При этом две трети всех заболевших в стране подхватили инфекцию в офисах, школах, университетах, поликлиниках и на различных мероприятиях.

В Гонконге, одном из самых густонаселенных мест в мире (где жители особенно часто пользуются городским транспортом), на 100 тысяч зараженных пришлось 68 случаев передачи инфекции в общественном транспорте. Это намного меньше, чем в США, где из 100 тысяч зараженных 2198 человек подхватили вирус в общественном транспорте. В Испании похожий показатель — 1602 заболевших на 100 тысяч.