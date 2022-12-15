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15 дек 2022

В очередном российском регионе планируется наладить производство китайских машин

В очередном российском регионе планируется наладить производство китайских машин

Власти Саратовской области рассказали о запуске проекта по строительству завода для производства китайских электрокаров

Реализовывать проект будет компания «АльфаТех». Государство тоже поучаствует здесь, обеспечив бизнесу определенные льготы. Важно понимать, что «АльфаТех» является партером китайского концерна FAW, так что именно его автомобили и будут собираться на конвейере в Энгельсе (завод построят именно там).

К слову, помимо машин там же наладят производство тяговых аккумуляторных батарей и зарядных станций.  Площадку запустят во второй половине 2023 года. Первоначальный производственный план (до конца следующего года) – минимум две тысячи автомобилей.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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