В Орловской области могут начать продавать бензин по последним цифрам госномеров

Власти Орловской области рассматривают возможность введения нового порядка продажи бензина на некоторых АЗС. Заправлять автомобили предлагают по последним цифрам государственных регистрационных номеров. Если инициатива будет одобрена, ограничения вступят в силу уже 4 июля

Согласно предложенной схеме, в субботу заправиться смогут автомобили с номерами, оканчивающимися на 0 и 1, в воскресенье — на 2 и 3, далее по аналогичному принципу в остальные дни недели. При этом на один автомобиль будут отпускать не более 50 литров топлива.

Для машин, зарегистрированных в других регионах, в Орле выделят три специальные автозаправочные станции. На сельских АЗС организуют отдельные линии для жителей Орловской области. Ограничения не распространятся на транспорт экстренных и специальных служб, который сохранит право внеочередной заправки.

Как отметил губернатор Андрей Клычков, проблема связана не с нехваткой топлива, а с резким ростом спроса. По оценкам региональных властей, потребление бензина сейчас превышает обычный уровень на 30–50%. Кроме того, фиксируются случаи перепродажи топлива, которое предлагают по цене от 150 до 300 рублей за литр.

Для борьбы со спекуляцией силовые органы начнут проводить рейды. Одновременно власти завершают разработку электронного сервиса, который позволит в режиме реального времени отслеживать наличие топлива на АЗС и количество автомобилей в очереди. После стабилизации ситуации временные ограничения планируется отменить.