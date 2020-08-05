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5 авг 2020

В плохом качестве российских дорог виноваты деньги

В плохом качестве российских дорог виноваты деньги

Причиной плохого качества дорог является отсутствие единых нормативов финансовых затрат на содержание дорог. К такому выводу пришли в Счетной палате (СП)

Затраты на содержание федеральных дорог даже одной категории могут сильно различаться. Так, на дороге Р255 «Сибирь» III категории (двухполосная нескоростная) они составляют 1,7 млн руб. на 1 км. А на 1 км трассы Р21 «Кола» той же категории тратится примерно в 1,5 раза меньшая сумма (1,2 млн руб.), хотя и интенсивность движения по ней, и интенсивность работ по обслуживанию в зимний период гораздо выше.

На основании этого аудиторы Счетной палаты отметили, что действующее сейчас законодательство устанавливает лишь общий размер бюджетных ассигнований на содержание дорог. А критерии отнесения дорог к тому или иному уровню содержания и механизм, по которому Росавтодор распределяет средства, не закреплены. В связи с чем Счетная палата предложила правительству пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание дорог федерального значения. А Минтрансу и Росавтодору — нормативно закрепить критерии отнесения дорог к определенному уровню содержания и объемы выделяемых бюджетных средств, пишут «Ведомости» со ссылкой на СП.

Проверка Счетной палаты показала, что на содержание 1 км дороги федерального значения в 2019 году выделялось в среднем 2,2 млн руб., а регионального — 288 000 руб. При этом обе цифры составляют меньше трети (29,6%) от установленных нормативов.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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