В Подмосковье разрешили ввести платные парковки

Депутаты Московской областной думы приняли в трех чтениях законопроект, который определяет правила организации платных парковок на территории Подмосковья

«Мы сегодня получили право устанавливать максимальную плату за такие парковки, а методику установления такой платы нам должно определить федеральное законодательство», — заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик. Чиновник добавил, что сейчас планов по созданию платных парковок в Подмосковье нет. Однако если такое решение примут в будущем, у властей уже будет готова методика расчета стоимости.

Между тем вопрос ввода платной парковки на территории Подмосковья прорабатывается уже не первый год. Появление таких стоянок в регионе предполагалось еще в 2017 году. Планировалось, что первые платные места появятся в Химках, Королеве, Одинцове, Балашихе, Мытищах, Долгопрудном, Люберцах, Красногорске и Реутове.