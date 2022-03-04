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4 мар 2022

В Подмосковье стали внедрять платные парковки

В Подмосковье стали внедрять платные парковки

Сегодняшний день для жителей Подмосковья станет знаковым – власти Подмосковья внедряют платные парковки и соответствующие штрафы

«Предлагается дополнить Кодекс Московской области об административных правонарушениях новой статьей, устанавливающей административную ответственность за неоплату размещения или хранения транспортных средств на автостоянках в виде административного штрафа в размере 2,5 тыс. руб.», — заявил на заседании председатель комитета регионального парламента по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олег Гаджиев.

Фиксировать правонарушения будут в первую очередь комплексы видеофиксации, чуть позже к ним будут присоединяться пешие патрули ГКУ «Центр безопасности дорожного движения» МО.  К сожалению, на данный момент мы  не располагаем точной картографией платных парковок Подмосковья, как и информацией о тарифах. К слову,  возникает важный вопрос – как будет происходить сама оплата парковки, если для Москвы существует специальное приложение, то для Подмосковья подобного пока что не существует. Интересный факт - жители Петербурга, к примеру, могут оплатить парковку через Telegram-бота. Его запустил комитет по транспорту 3 марта 2022 года. Автоматизированный сервис интегрировали в информационные системы городских парковок.

При написании новости использовалась информация:
Агентство городских новостей "Москва"

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