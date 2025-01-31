В Подмосковье вводят штрафы за неоплату проезда по платным дорогам

Московская Областная Дума приняла закон о штрафах за неоплату проезда по региональным платным трассам

Согласно документу, владельцев легковых будут штрафовать на 3 000 рублей, если они физлица, и 10 000 рублей - если юрлица. Для грузовых автомобилей и автобусов штрафы выше — 5 000 рублей и 15 000 рублей для физлиц и юрлиц соответственно. Водители смогут избежать наказания, если оплатят проезд в течение 20 дней после оформления штрафа. Закон должен подписать губернатор Андрей Воробьёв, после чего он будет опубликован и вступит в силу через 10 дней.

Напомним, что на данный момент в Московской области нет платных региональных трасс. Однако 17 декабря 2024 года в тестовом режиме была запущена в платном порядке Мытищинская хорда (северный дублёр МКАД). До нее в Подмосковье работали только федеральные платные трассы: М-11, М-12, М-4, ЦКАД, Северный обход Одинцово. Штраф за неоплату проезда по ним предусмотрен ст. 12.21.4 КоАП РФ и составляет 1,5 тыс. рублей для легковых автомобилей и 5 тыс. рублей для грузовиков и автобусов.