В Подмосковье задержали банду «автоподставщиков»

Полиция задержала группу злоумышленников, которые в качестве жертв выбирали пожилых водителей

Полиция задержала в Московской области группу подозреваемых в так называемых автоподставах, которые в качестве жертв выбирали в основном пожилых водителей. Об этом со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк сообщает ТАСС.

Преступники действовали на участках трасс, где нет комплексов видеонаблюдения и средств фиксации нарушений правил дорожного движения. В автомобиль жертвы бросали твердый предмет для создания шума, похожего на удар. После остановки водителя отвлекали, а затем при помощи наждачной бумаги наносили потертость на кузов его машины. После этого ему предъявляли претензии в совершенном ДТП, показывая заранее поврежденное зеркало своего автомобиля.