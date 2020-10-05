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5 окт 2020

В Подмосковье задержали банду «автоподставщиков»

В Подмосковье задержали банду «автоподставщиков»

Полиция задержала группу злоумышленников, которые в качестве жертв выбирали пожилых водителей

Полиция задержала в Московской области группу подозреваемых в так называемых автоподставах, которые в качестве жертв выбирали в основном пожилых водителей. Об этом со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк сообщает ТАСС.

Преступники действовали на участках трасс, где нет комплексов видеонаблюдения и средств фиксации нарушений правил дорожного движения. В автомобиль жертвы бросали твердый предмет для создания шума, похожего на удар. После остановки водителя отвлекали, а затем при помощи наждачной бумаги наносили потертость на кузов его машины. После этого ему предъявляли претензии в совершенном ДТП, показывая заранее поврежденное зеркало своего автомобиля.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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