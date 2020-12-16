Автомобильный портал Motorpage
16 дек 2020

В Польше создадут национальный электромобиль

В Польше создадут национальный электромобиль
Автор фото: фирма-производитель

Согласны, это звучит несколько странно особенно в рамках страны,  чья автопромышленность и запомнилась, разве что, переделкой советских «Побед», да неказистым фургончиком «Ныса»

Но факт остается фактом, уважаемые читатели Motorpage, поляки строят свой собственный электрокар.  Кроме того, на него можно даже взглянуть, так как полноразмерные макеты были показаны еще этим летом. Строить машину будут на заводе в Силезии (в городке Явожно). Предполагается, что производство создаст около 15-20 тысяч новых рабочих мест.

Что же до самой машины, то сейчас ведутся переговоры с различными компаниями на предмет приобретения платформы. Одним из потенциальных кандидатов является Volkswagen и его архитектура MEB. Также ведутся переговоры с Hyundai и Toyota.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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