В Польше создадут национальный электромобиль

Согласны, это звучит несколько странно особенно в рамках страны, чья автопромышленность и запомнилась, разве что, переделкой советских «Побед», да неказистым фургончиком «Ныса»

Но факт остается фактом, уважаемые читатели Motorpage, поляки строят свой собственный электрокар. Кроме того, на него можно даже взглянуть, так как полноразмерные макеты были показаны еще этим летом. Строить машину будут на заводе в Силезии (в городке Явожно). Предполагается, что производство создаст около 15-20 тысяч новых рабочих мест.

Что же до самой машины, то сейчас ведутся переговоры с различными компаниями на предмет приобретения платформы. Одним из потенциальных кандидатов является Volkswagen и его архитектура MEB. Также ведутся переговоры с Hyundai и Toyota.